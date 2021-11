Tartu meditsiinitöötajad saavad poole hinnaga ujulasse ja jõusaalidesse

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on meditsiinitöötajad praegu väga suure vaimse ja füüsilise koormuse all. «Püüame linna poolt pakkuda nii palju tuge, kui meie võimuses,» ütles ta.

Tartu abilinnapea Mihkel Lees lisas, et meditsiinitöötajate vaimse ja füüsilise tervise toetamine on väga oluline. «Soovime, et neil oleks vabal ajal soodsam võimalus lõõgastuda, et neil oleks jaksu teisi aidata,» lisas Lees.