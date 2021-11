Muutus on plaanitud jõustuma 2023. aastast, kuid sellega lõpeb ka meie lähiajaloo ühe kõige häbiväärsema sotsiaalse eksperimendi aeg. Nimelt võrdsustati 2016. aasta lõpus pensionärid palgasaajatega ja neilt võeti ära 500 euro suurune tulumaksuvabastus. Eriti said pihta need pensionärid, kel oli jõudu, tahtmist ning soovi oma elujärge parandada ja jätkasid töötamist. Loomulik on küsida, miks mitte ei võiks see muutus olla juba tulevast aastast, miks siis alles 2023. aastast? Vastus on lihtne. Tehniliselt on võimatu maksu- ja tolliameti, sotsiaalkindlustusameti ning teiste infosüsteemide ümberhäälestamine nõuab aega.