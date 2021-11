Koalitsioonilepe, mille läinud nädalal Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond Tartu valitsemiseks sõlmisid, sisaldab mitmeid õigeid ja asjakohaseid tegevusi linna arenguks, kuid valdavalt on tegemist dokumendiga, kus on üles loetud asjad, mida on seni tehtud ja mille tegemist jätkatakse.

Koalitsioonipartnerid on keskendunud vaid lihtsamatele ja meeldivamatele teemadele, nagu rattaringluse laiendamine, kultuuripealinna projekti elluviimine ja südalinna kultuurikeskuse rajamine. Kõik suuremad ülesanded, mille lahendused on keerulisemad ja nõuavad lisaraha, pingutust ja ebamugavaid kompromisse, on jäetud välja või siis sõnastatud nii üldsõnaliselt, et nende elluviimist ei usu ilmselt ka koalitsioonipartnerid ise.