Tegu on täiesti uue trassiga, seega võivad Vahi tänava majaomanikud pärast torustiku valmimist saada toasooja kaugküttevõrgust.

Siiski on Tartu keskkatlamaja võrguga liitumine vabatahtlik. Giga Ehituse projektijuht Margus Vares sõnas, et septembris ja oktoobris paigaldati soojatorustik Raadi-Kruusamäe linnaosas Vilja ja Muru tänavale. Osa töid on seal veel praegugi pooleli.