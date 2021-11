Tartu Kalev-Englas tõi Tartusse ühe meistritiitli ja kaks hõbemedalit. Seda seejuures pea poole väiksema meeskonnaga kui muidu, sest eemale jäid noored nii õlavigastuse, köha või perepuhkuse tõttu. Nii oli nädalavahetusel Põltsamaal võistlustules neli noort tartlast.

Kohtunike hooletus jättis medalita

Napilt jäi medalita kuni 52 kg kaalukategoorias maadelnud Karlis Ander All ning seda treeneri Kristjan Pressi sõnul kohtunike eksimuse tõttu. Nimelt olnud All kaheksa sekundit enne matši lõppu 1-3 kaotusseisus, mille järel tegi ta eduka välkrünnaku. Matikohtunik näitaski punkte, sellega nõustus ka küljekohtunik. Seda kuniks nad avastasid, et kella polnud lõpuheitluseks käima pandud.

Pärast kohtunike omavahelist vaidlust jäeti Allile 2+2 tulemuse asemel kaks punkti märkimata. Ühtlasi oli pingelises matšis märkimata jäänud kaks silma vastasele ning nii pidanuks Pressi sõnul korrektne seis jääma 5-5. See tähendanuks viimase punkti tõttu Englase sportlase võitu. «Hiljem kohtunikud küll vabandasid, et see ei olnud päris õige,» märkis Press.

Press lisas aga, et selliseid asju juhtub ning neist tuleb üle olla. «Parem on nii tugev olla, et selliseid asju ei teki, kohtunikel jääb alati inimfaktor alles.»

Uuel alal kohe medalil

Eesti meistriks kreeka-rooma maadluses tuli aga esmakordselt kuni 75 kg kehakaalus maadelnud Marten Kuus. Kuus võitis kõik neli matšid ülekaalukalt, loovutades vastastele kogu turniiri peale kokku vaid ühe punkti.

Esmakordselt vabamaadluses võistelnud Kuus võitis medali ka vabamaadluses, kus kogunes samuti neli võitu ja vaid üks punktikaotus.

Hõbemedali võitis kehakaalus -48 kg maadelnud Robin Roots. Finaalikoha jaoks oli vaja võita eelringides neli vastast. Meistritiitli matšis oli vastane siiski seekord paremini ettevalmistunud ja leppida tuli hõbemedaliga.

Teise kohaga naases õpilaste vanuseklassi raskekaalu ehk kuni 85 kg maadleja Jarek Borgmann, kes võitis teel finaali kaks vastast. Ühtlasi parandas maadleja koha võrra oma eelmise aasta tulemust.