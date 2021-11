Neli väärikat tartlast pälvisid tänumedali

Medalid andis üle Eesti Pensionäride Ühenduse Liidu juhatuse aseesimees Ago Kokser. Tunnustuse pälvisid need aktiivsed ühiskonnaliikmed, kes on pühendunud riigi arengule kogu aeg, kuid kes ka aastate eest andsid oma panuse selleks, et 20. augustil 1991. aastal sai võimalikuks Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine.

Tartlastest said tänumedali Kalev Jahnson, kes töötas aastate eest Tartumaa remondi- ja ehitusvalitsuse juhataja asetäitjana ning kes oli pikka aega Tartu seeniormeesteklubi president. Samuti Enn Mainla, kes on olnud Eesti spordimuuseumi direktor ja hilisem juhtivteadur. Urve Säinas, kes tegutses ja tegutseb juristina ning Hendrik Varik, kes on pikki aastaid töötanud Tartu katseremonditehases termistina.

Tartu seeniormeeste klubi ekspresident Kalev Jahnson ütles, et tänusündmus ja sõbralikud vestlused tekitasid tol päeval suurepärase meeleolu. «Pole kahtlust, et aktiivne eluhoiak ja ühiskondlik seotus annavad meile jõudu ka edaspidiseks,» leidis ta. «Pikema eluea saame päris suure tõenäosusega õnneks pöörata just meie ise.»