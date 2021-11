Politsei pidas Tartus kinni kaks stardipüstolit kasutanud meest

31. oktoobril laekus teade, et Tartus Anne tänava korrusmaja juures pingil istub joobes mees, kel on käes relvataoline ese. Teatele reageerinud patrull pidas joobes mehe kinni ning toimetas kainenema. Selgus, et mehe käes oli olnud stardipüstol – see võeti hoiule. Juhtunu üksikasjade selgitamiseks algatatid kriminaalmenetluses.