Hooldekodus on inimene enamjaolt oma viimases maapealses kodus, ja on hea, kui seal on keegi, on see siis empaatiline töötaja või toanaaber, kellega ta saab ta jagada oma kurbust või rõõmugi. On väga hea, kui asutuses on hingehoidja või muu vaimse tervise spetsialist, kes saab inimest tema mures ära kuulata, nõu anda, lohutada, olla kõrval.

Sotsiaalministeeriumi kaplanaat taotles koroonaviiruse puhangu ja kriisiolukorra tõttu 2020. aasta kevadel riigilt rahastust, et luua hooldekodudes hingehoiuvõimalus. Toetus on võimaldanud mullu juunist selle aasta lõpuni saata 15 suuremasse hooldekodusse hingehoidjaid ja kaplaneid. Alates 1. maist saime riigi toel laiendada hingehoiutööd veel 25 hooldekodusse, ühtekokku on nüüd Eestis 40 hooldekodu, kus elanikele ja töötajatele on nende hingehädades toeks professionaalsed hingehoidjad ja kaplanid.

Pandeemia on nii kogu maailmas kui ka meil Eestis toonud välja ja võimendanud vaimse tervise kriisi, mis haarab kõiki elu valdkondi ja inimesi kõigis vanuserühmades.

Mida siis hingehoidja hooldekodus teeb? Hingehoidjad kirjutavad oma aruannetes: «Põhilised on vestlused üksinduse ja leina teemal, ettelugemised neile, kelle käed ei jaksa raamatut hoida või silmanägemine vilets. Seoses saabuvate pühadega olen kutsunud kokku inimesi, et istuda kohvitassi taga, rääkida vanadest kommetest, vaikse nädala ja ülestõusmispühade tähendusest ja laulda» … «Olen osutanud elanikele ka praktilist abi, näiteks kui telefon ei tööta ja edastanud sotsiaaltöötajale poesoovi nimekirju. Kevade tulles aitan pimedaid kliente õue värsket õhku hingama.»

Koroonapandeemia ajal on piiratud hoolekandeasutuste elanike suhtlemine omastega, see on loomulik, et vältida viiruskollete tekkimist. See on süvendanud inimeste üksildust, masendust ja ärevust. Suurenenud on lähedaste mure hooldusel olevate omaste pärast. Asutuste töötajate tööpinge on suur, tööjõudu napib, töötajad haigestuvad või peavad jääma isolatsiooni.

Hingehoidja kirjast lõik: «Näen, et suur pinge on juhtkonnal, kes vastutab. Muu personali puhul raskendab tööd igapäevaste koroonapiirangute järgimine. Üks osakond on vahepeal pikalt karantiinis, siis teine ja see lisab pinget nii töötajatele kui ka hoolealustele.»

Veel üks hingehoidja kiri hooldekodust: «Töötajate vaimsest väsimusest tulenevad suhteprobleemid. See avaldab mõju klientidele, kurdetakse lärmakust, nende soovidega mitte arvestamist. Personali tööaeg kulub aktiivsele tegevusele, kliendid vajaksid enam suhtlemist, palju on üksildasi.»

Mida arvavad hoolekandeasutuste juhatajad hingehoiuteenusest? Inimesed on muutunud rõõmsamaks, avatumaks, kirjutavad juhatajad. Toon siin veel mõned mõtted asutuste juhatajatelt: «Algselt elanikud ehmatasid ära kartuses, et hakatakse usku peale suruma, kuid hiljem olid meeldivalt üllatunud, et millekski ei survestatud. Koostöös meie kolleegidega on hingehoidja leidnud viisi iga kliendi hingesügavusse jõudmiseks. Samuti on olnud abiks hingeliselt katki olevate klientideni jõudmisel.»