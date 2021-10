Eelduste järgi peaks kogu retke vältel tempomeister iga tunni järel vahetuma ning teatepulk antakse üle kindlas kohas. Nii peaks näiteks Martin Järveoja rajale startima täna kell 22 Puhjas ning seda jalgrattal. «Teatepulga üleandmine on sujunud ja emotsioonid on ka kõigil head olnud,» kinnitas Elva valla kommunikatsioonijuht Merilyn Säde.

Elva valla spordijuht Madis Šumanov sõnas, et iga tempomeistri kulgemist saab Elva miljoni kodulehel ka reaalajas jälgida ning nii soovi korral seltskonnaga liituda. «Kõik need inimesed, kes tahavad pöörases aktsioonis kaasa lüüa, saavad tulla liikuma koos meie meistritega endale sobival ajal ning panustada samal ajal Strava äpiga «Elva miljonisse»,» lausus ta.

Kuigi väljakutsega püsitakse ajagraafikus ning emotsioonid on kõigil head olnud, on sportijaid seni pigem vähe olnud ning suurema seltskonna moodustavad tempomeistrite lähedased. «Alustasime ikkagi keset tööpäeva, aga vast nädalavahetusel tuleb rohkem huvilisi,» märkis Säde.

Sellegipoolest tõi ta välja, et «Elva miljon» on olnud edukas projekt, mis on paljusid liikuma meelitanud. Säde tõi näiteks, et koroona tõttu on selles kaasa löönud kaugõppel viibinud kooliõpilasedki ning mitu on endale leidnud uue hobi, rattasõidu.