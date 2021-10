Uues võimuleppes, mille allkirjastasd Reformierakonnast Urmas Klaas, Isamaast Kaspar Kokk ja sotside nimel Heljo Pikhof – kõik erakondade Tartu piirkonna juhid – nähakse, et linnapea koht jääb Reformierakonnale (jätkab Urmas Klaas) ning abilinnapäid on linnavalitsuse koosseisus viis.

Urmas Klaasi sõnul on leppe prioriteedid Tartu ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine, et Tartu oleks atraktiivne linn, kuhu luua uusi töö- ja elukohti. «Pöörame suurt tähelepanu Tartu kui Eesti hariduskeskuse koolide ja lasteaedade hariduse kvaliteedile ning koolihoonete renoveerimisele. Valmistume selleks, et Tartu oleks 2024. aastal kõige nähtavama ning põnevama programmiga kultuuripealinn ning rajame südalinna kultuurikeskuse,» sõnas Klaas.

Kaspar Kokk ütles, et Isamaa jaoks on oluline, et koalitsioonipartnerid on valmis üheskoos tõstma Tartu tähendust Eesti keskusena. «Peame tähtsaks viia kõik lasteaiad ja põhikoolid üle eestikeelsele õppele.»

Heljo Pikhofi sõnul saavutati kindlus kahel olulisel teemal: «Lasteaiateenus järgneva nelja aasta jooksul vanema jaoks ei kalline, ehkki investeerime õpetajate töötasudesse ja hoonetesse. Teiseks jõudsime üksmeelele rattateede ehitamise tempo, jõega seotud südalinna ja lisavajadusega inimestele kohandatud linnaruumi teemadel.»

Linnavalitsuse uues koosseisus jätkavad kava järgi senises rollis reformierakondlased: linnamajanduse eest vastutav Raimond Tamm ja sotsiaalala abilinnapea Mihkel Lees.

Isamaale jääb linnavaradade ja rahanduse valdkond, kus abilinnapeakandidaat on Priit Humal.

Sotsidest jätkab linnavalitsuses Gea Kangilaski, kes hakkab kureerima linnaplaneerimist ja sotside täita on ka kultuuri ja hariduse abilinnapea koht, mille kandidaat on Lemmit Kaplinski, senine volikogu esimees.

Isamaale jääb volikogu esimehe koht, mille kandidaat on Tõnis Lukas, kes kavatseb jätkata ka Eesti kirjandusmuuseumi juhina. «See on kirjandusmuuseumi juhtimise kõrvaltegevus. Kuidas see juriidiliselt käib – küllap selle eest mingi kompensatsioon on, aga ma ei ole palgaline volikogu esimees, volikogu liige saab olla ka muu töö kõrvalt,» ütles Lukas.