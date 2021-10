Tööstus hakkab nõudma vaktsineerimistõendit

Torm Metalli juhatuse liige Oskar Kilk sõnas, et ettevõte on teinud riskianalüüsi. Hajutanud töökohtadel inimesi. Kel võimalik, teeb kaugtööd. Püütakse igati vältida kontakte, kuid siiski on seis praeguseks selline, et peab hakkama tõendit nõudma. Torm Metallis töötab ligi 200 inimest. Neist pea 70 täidavad selliseid tööülesandeid, kus oht koroonaviirusega nakatuda on suur, see tähendab, et peavad ametis palju inimestega näost näkku suhtlema.