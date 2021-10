Jüri Laurson: mis mõjutab elektri hinda?

Nõudlus on suur ja süsinikuheitmekvoodi ülikõrge hind kliimaneutraalsuse püüdluste tõttu on andnud oma osa ja nii küünib mõnel päeval hind isegi üle 200 euro/MWh. See muidugi täidab edukalt riigikassat, kuid tühjendab tarbija rahakotti, paneb paljusid tootjaid ning muid ettevõtjaid ja kokkuvõttes Eesti majanduse raskesse olukorda.