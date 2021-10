Oma igapäevatöös näeme ettevõtete ühe murena seda, et lisandväärtus töötaja kohta kipub olema liiga väike. Töö ümberplaneerimise ja nutikate tehnoloogiate abil saab seda kindlasti parandada. Samas kinnitavad eksperdid, et alustada tuleks siiski n-ö kaosest korra loomisega. See tähendab eneseanalüüsist ja hetkeolukorra selgitamisest – mida ja kuidas tehakse ettevõttes praegu. Sealt edasi saab juba analüüsida, miks, mida ja kuidas võiks tulevikus teha teisiti, et suurendada tõhusust ning hoida kokku aega, tööjõuressurssi ja muid kulusid.