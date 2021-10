Irja Alakivi: kummalised lood parke puudutava info jagamisega

Kummalised lood, et mitte öelda karmimalt, on infoga, mida abilinnapea Reno Laidre muudkui edastas linnavolikogule ja avalikkusele uue üldplaneeringu kehtestamise eel. Poliitiline ametnik/abilinnapea eiras põhiseadusesse kirjutatud põhimõtet, mille kohaselt «igaüks on kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda». Poliitiline ametnik/abilinnapea eiras keskkonnaseadustiku üldosa seaduse sätet, et «igaühel on õigus tervise- ja heaoluvajadustele vastavale keskkonnale, millega tal on oluline puutumus».