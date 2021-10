Vanemuise suures majas käivad muusikali «Sweeney Todd» proovid, et seda oleks taas võimalik publiku ette tuua. Nimiosas on ooperisolist tenor Rasmus Kull. Tema loomingulise vaimu teistlaadset väljavalamist saab vaadata sama maja fuajees ehk publikugaleriis – seal selgub, et auhinnatud tenor on ka andekas fotograaf.