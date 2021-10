Gaasi maailmaturu hind on märkimisväärselt kallinenud ja prognoosid näitavad, et kallineb veelgi. Lisaks sellele, et novembris võib kodugaasi tarbijaid oodata ees ligi 2,5 kordne hinnatõus, maksavad tartlased peagi kinni ka ulatusliku linnaliini gaasibusside kütuse hinnatõusu.