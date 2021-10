Tartu linn on tellinud lehekottide tasuta äraveo nende kruntide juurest, kus linna puud kasvavad eramuga maaomanike koristatavate avalike kõnniteede läheduses. Tartu linnapuhastuse peaspetsialist Kaimar Kütt lausus, et on koostatud nimekiri kinnistutest, mille lähedal linna maal kasvavad suured puud. Kui aga kinnistut nimekirjas pole, aga inimene vaatab näiteks, et krundi piirist viie meetri kaugusel on linna maal suur tamm, mis ajab tema maale palju lehti, saab ka selle krundi nimekirja lisada. Vaja on vaid väide enne üle kontrollida.