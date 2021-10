Kalev Kudu on Henrik Visnapuu osas lavastuses «Siuru. Carpe diem!», mille tõi 1985. aastal Tiit Pruuli dramatiseeringuna vaatajate ette luuleteater Valhalla. FOTO: Erakogu

29. oktoobril kell 19 esietendub Luunja kultuuri- ja vabaajakeskuses lavastus «Endspiel. Henrik Visnapuu viimased päevad New Yorgis». Stsenaariumi on kirjutanud, lavastanud ja etendab nimiosa Kalev Kudu, muusikaliselt on kujundanud Kiwa.