Jaak Valge: andkem rahvale otsustusõigus

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna üks peamisi eesmärke on kodanikele poliitikas võimalikult laia valikuõiguse andmine. See ongi demokraatia, mida on alati käsitletud valitsusvormina, kus kodanikud teevad otsuseid ise, kas otse või oma valitud esindajate kaudu.

Viimastel aastakümnetel on palju kõneldud liberaalsest demokraatiast, mil puhul toonitatakse lisaks vajadust kaitsta isiku- ja kollektiivseid õigusi. Ent see ei saa väärata demokraatia põhituuma. Vastasel korral oleks tegemist vahva sõduri Švejki kirjeldatud olukorraga, mil maakera sees on teine maakera, mis on tunduvalt suurem kui see, mille sees ta on.