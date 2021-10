Näituseruumis paiknevad planeedid, millele kunstnik on siirdanud tekstimüra, mis sisaldab kõikvõimalikke keeli ja koode. Kiwa selgituse kohaselt on selle olulised teemad tundmatus, paljusus ja kaasamõtlemine.

«Keele ületamine – see on nagu ilus kangas, kus on palju tühikuid, teisalt suhtud igasse tähemärki hoolivalt, nagu selili kukkunud mardikasse,» lisas ta. «Samas on keel saanud liiga palju võimu ja segab adekvaatset maailma kirjeldamist, seega tuleb pöörduda tunnetuse poole, mille puhul on oluline eelarvamusevaba taju ja kahepoolne kogemine.»