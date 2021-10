Ivo Känd: vaktsineerime riigikogu rumaluse vastu?

Meie kohalikud omavalitsused on iseseisvad oma otsustes, seega võib kohalike volikogude valimisi nimetada ka kommunaalvalimisteks, sest hõlmavad kohalikku eluolu, olles aga väga olulised meie riigile. Igati ajakohane, kui valimistel kandideerib ka intellektuaale-vabamõtlejaid, et ei domineeriks juristide omavaheline klaaspärlimäng seadusteksti nüansside üle, linna- ja vallajuhtide tekk-enda-peale-arusaam ega ärimeeste pragmatism.

Kas läheb korda säilitada eluterve teravkeelsus ja kriitiline positsioon või saame mõne aja pärast kuulda, et parteidistsipliin teeb ka siin oma töö ja jutukad suud on sunnitud hüvede või ebapädevuse nimel sulguma, nii nagu on juhtunud meie riigikogus, kus rahvaasemikud on sättinud ennast vähem olulisse rolli siin riigis.