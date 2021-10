Isamaa kohalik liider Tõnis Lukas kogus rohkem hääli kui praegune linnavolikogu esimees, sotsiaaldemokraat Lemmit Kaplinski. Kumb neist volikogu juhtima hakkab, on praegu aga veel lahtine. FOTO: Kristjan Teedema

Tartu võimukõnelused jõuavad tõenäoliselt homme ametikohtade jagamiseni, mille puhul tekitab enim põnevust asjaolu, et Reformierakonna kahel väiksemal partneril on volikogus võrdne kohtade arv. Mõlemal, nii sotsidel kui ka Isamaal, on viis mandaati ja Reformierakonnal 19.