Toetusidee käis lokaalide Zavood ja Pirogov omanik Mario Pizzolante välja reedel Facebookis, kus sellele reageerijaid leidus palju. Kommentaarides mainiti ka, et Tartu ülikooli kliinikumi töötajad saavad tööpostil olles kohvi vaid sel ajal, kui majas on avatud kiosk, ent õhtuti on personal sunnitud jooma «pätikohvi» või energiajooke, sest korralikku kohvimasinat haiglas ei leiduvat. Kliinikumiga suheldes selgitas Pizzolante aga välja, et päris nii hull asi ei ole ning kohviaparaadid on seal siiski juba olemas. Kogutud raha läheb nüüd kohviubade, teepakkide ja maiustuste hankimiseks.