Afekti avab Andrus Kallastu teos

Afekti korraldajad on algusest peale üritanud kasvatada uut publikut ja tulevasi nüüdismuusika interpreete. Eeskätt seetõttu on kavas James Tenney teos «In a Large, Open Space» esitada 27. oktoobril kell 18 Tartu turuhoones. Autor on teosesse kirjutanud publikule võimaluse esituse ajal ruumis vabalt ringi liikuda.