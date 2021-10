Jakobi tänava haruldast terrakotaleidu saadab salapära

Vaadanud Jaani kirikust võrdluseks kaasa võetud terrakotapead augustis Jakobi 5 krundil leitud punase savipeaga kõrvuti, ei jäänud kunstiteadlasel Eve Alttoal kahtlust: «Mõeldamatu, et nii sarnase pea teeb teine meister. Selle järgi ütleksin, et see on väga jaanikirikulik, kuigi silmade vormistus on teistsugune kui meil tavapärane. Kroon on peas, see on väga sarnane. Meistri käekiri tuleb väga tuttav ette – mis mul siin käe alt läbi on käinud.»