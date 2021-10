Aeg-ajalt on tõusnud teema, miks on Tartu linna lasteaedades toidupäeva hind erinev. Hinnaerinevus tuleneb eeskätt toiduainete valikust, mille määrab paljuski ära see, kuidas on korraldatud lasteasutuses toitlustamine.

Kui Tartu linna koolides on koolilõuna hind sama ja erinevus esineb üksnes kooliastmeti, siis lasteaedades on toidupäeva (hommikusöök, lõunasöök, oode) hinnad asutuseti erinevad. Põhjuseks on see, et linna koolidele leitakse toitlustusteenuse osutajad linnavalitsuse korraldatud riigihangete kaudu, lasteaedade puhul astume siin alles esimesi samme. Vaid üheksa lasteaeda ning kolm munitsipaalhoidu on saanud endale toitlustusteenuse osutaja linna korraldatud hanke kaudu.