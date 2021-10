Tark rahvas on tugev nagu mastipuu – tunnetab ümbritsevas toimuvat, suudab ka kõige rajumates tormides vastu pidada ning viib riiki kindlalt edasi, võttes kaasa kõik, kes pardal. Me ei tohi maltsvetlaste kombel, käed rinnal, igavikuliselt oodata valgepurjelaeva, mis meid pärituultega paremale maale sõidutaks. Me peame selle ise valmis ehitama, et parandada kõigi kodanike heaolu. Ja tugev mastipuu ehk tark rahvas on selle keskne toimepanev jõud.