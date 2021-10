Pardakaameraga video teinud Lembit (perekonnanimi on toimetusele teada) nimetas eessõitva auto juhti liiklushuligaaniks. «Eks see oli selline «Võimalik vaid Venemaal» telesaate stiilis juhtum, ainult pesapallikurikas oli puudu,» sõnas Lembit. «Kuna ma ise tunnen piirkonda väga hästi, seal on kool ja liigub palju lapsi, siis on tema selline käitumine eriti vastutustundetu.»