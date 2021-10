Autodele lisaks tuli proovivõtjail teenindada ka jala või rattaga tulnuid, kes seisid teises järjekorras.

Küsimuse peale, kas niisugune testijate saba on olnud hommikust peale, vastas testivõtja, et jah, on küll.

FOTO: Aime Jõgi

Infoks neile, kes ninaneelust pulgaga võetavat proovi kardavad ja seepärast ei taha koroonaproovi andma minna, siis testi võib teha ka kurku loputades. Võib-olla kõik ei tea veel, et see võimalus on mitte ainult lastel, vaid kõigil täiskasvanutelgi. Meeles tuleb aga pidada seda, et kurguloputusvedelikust proovi andmiseks ei tohi üks tund enne proovi andmist süüa, juua, suitsetada, nätsu närida ja hambaid pesta.

Järjekorras seistes ning ilma ja inimesi vaadates, oli aega mõelda mitmele asjale. Sellele, et viirusi on kõikjal ja väga paljud inimesed on haiged. Et haigusnähtude ilmnemisel tasub end kindlasti koroonaviiruse osas testida, hoolimata sellest, kas oled vaktsineeritud või mitte. Või kas oled optimist või skeptik. Vaid nii saad oma terviseseisundist tõepärase pildi, ei jää pelgalt kahtlustuse juurde, et võib-olla olen, aga vast ikka ei ole ka... Samuti aitab testi tulemus otsustada, millise tähelepanuga oma tervist edasi jälgida, ja õigesti käituda. Ülioluline on oma lähedasi ja võõraidki, kellega kohtud, mitte ohtu panna. Ma ise käisin sel nädalal Tartu ülikooli kliinikumi koroonahaigete intensiivraviosakonnas ja nägin oma silmaga, mida koroonaviirus inimesega teha võib.

FOTO: Postimees / SILLE ANNUK

Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu eilsed tulemused näitasid just, et koroonaviirusega nakatunuid hakkab lähinädalail veelgi hoogsamalt juurde tulema.

Väga suure viirusesisaldusega proovide hulk on praegu suurem kui kunagi varem pandeemia jooksul, ütles uuringu juht, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson.

«Praegune viiruse leviku pilt peegeldab Delta tüve agressiivset loomust. Viirus levib kiiresti, sest ühiskonnas on rohkelt viirusevastaste antikehadeta inimesi. Kiireim tee selle pealetungi peatamiseks on vaktsineerimine,» rõhutas Tenson.