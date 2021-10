Tartus tuvastati lindude gripp

«Laboratoorsel uuringul tuvastati eriti nakkava lindude gripi viiruse tüvi H5N8. Taudi tõttu hukatakse majapidamises olevad kolm lindu, sest haigusele puudub ravi ning see on ainus viis taudi levikut piirata,» selgitas põllumajandus- ja toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel.

«Tegemist on esmakordse linna juhtumiga. Selliste olukordade vältimiseks on oluline, et kohalikud omavalitsused aitaksid kaasa, et nende territooriumil tegutsevad loomapidajad registreeriksid oma loomad PRIA põllumajandusloomade registris,» lisas Sammel.