Tartumaal oli pealelõunal elektrita veel 340 majapidamist

Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialisti Hardi Puusepa sõnul on seejuures lootust, et õhtuks taastub Tartumaal kogu keskpingevõrk. «On väike lootus, et saame Tartu maakonnas õhtuks probleemid keskpingega täielikult lahendatud, samas tuuled pole veel vaibunud. Töö rikete lahendamise nimel käib üle Eesti 24/7, olenemata ilmast,» ütles ta.