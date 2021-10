Mis on PVPÜ? See on väga raske küsimus. Mistõttu tuleb vastus anda siinsamas. Ja nimelt: kui võtta ansambli Von Dorpat äsja ilmunud plaat «Pinge on maas» ja lugeda kokku sellele salvestatud üheksa laulu pealkirjade esitähed alates viimasest kuni esimeseni, tekibki tähtede rida MISONPVPÜ. Laulud ise on palju kergemad kui see küsimus.