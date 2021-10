Kliinikumist saab tõhustusdoosi eelnevalt registreerumata

«Ootame tõhustusdoosi tegema kõiki täisealisi inimesi. See tähendab, et nii inimesi alates 65. eluaastast ning kaasuvate haigustega inimesi alates 18. eluaastast kui ka tervishoiu-, sotsiaal- ja haridustöötajaid, kellel on vaktsineerimisest üle poole aasta möödas. Lisaks saavad vaktsineerida tõhustusdoosiga kõik teised täisealised inimesed vanuses 18–64, kel on möödas viimasest vaktsineerimisest kaheksa kuud,» selgitas kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder.