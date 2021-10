Kui aga aega puude, põõsaste ja muude taimede imetlemiseks on napivõitu? Millisele neist siis eelkõige tähelepanu pöörata? Tartu ülikooli botaanikaaia vanemaednik Sten Mander soovitas üles otsida kõigepealt raudpuu, mis on tema sõnul teada-tuntud sügisene uhkeldaja ja mille lehestiku praegune palett on lausa imeline. Raudpuu elab alpinaariumi keskosast veidi maad vasakut kätt.