Lausa keeruline on öelda, kas Tartus Reformierakond kohalikud valimised võitis või kaotas. Jah, puhtaritmeetiliselt on reformaritel linnavolikogus üks koht vähem, aga selle erakonna poolt hääletajaid oli läinud korraga võrreldes mõnisada rohkem. Arvestades seda, et võimuparteil on demokraatia tavaoludes edumaad raske hoida, on 19 kohta senise 20 asemel ikkagi hea tulemus.