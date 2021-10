Elsa Leiten: avalikku infot tuleb otsida läbi lukuaugu

Suve lõpul vaatas rahandusministeerium hindava pilguga üle veebirakendusse minuomavalitsus.fin.ee talletatud värskeima info omavalitsuste teenuste kohta, mis kogutud registritest, asutustelt ning omavalitsustelt endilt. Muude kokkuvõtete hulgas hinnati Tartu 2020. aasta kõige avatuma valitsemisega omavalitsuseks. Avatud valitsemisega seotud 63 kriteeriumist on linnal täidetuks märgitud koguni 53.

Kahtlemata näitab tunnustus, et Tartu on teinud seatud kriteeriumite täitmiseks pingutusi, aga on paslik küsida, kas see on rahuloluks piisav? Eriti olukorras, kus kriteeriumid näitavad elanike rahulolematust nii linna juhtimise kui ka kaasamisega.

Õigus teabele juurde pääseda ei ole mitte ainult põhiseaduseski kirjeldatud inimeste põhiõigus, vaid hädavajalik ja võimestav tööriist selleks, et osaleda avalikus elus, võidelda korruptsiooniga või panna võimulolijaid oma sammude eest vastutama.

Avatud valitsemise hindamisel aluseks olevatest kriteeriumitest pea pooled puudutavadki info passiivset kättesaadavust veebilehel (kontaktandmed, kultuuriüritused, jäätmeinfo jne). Info väljariputamisega on linn valitud kriteeriumite põhjal hästi hakkama saanud, erand on paraku sotsiaalteenused, sest veebilehel puudub piisav teave teenuse osutaja ja protsessi kohta ning olemasolev teave pole kättesaadav teise emakeelega ning erivajadustega inimestele.

Mitte ükski kriteerium ei räägi aga konkreetselt dokumendiregistrist kui avalike andmete olulisest varasalvest. Hoolimata oma kutseoskusest infot koguda olen Tartu linna avalikes allikates korduvalt põrganud vastu müüri, et teave ei ole leitav või tuleb seda linnavalitsuselt eraldi küsida, vahel soovi meeldegi tuletades.

Linna avalik dokumendiregister on aga üles ehitatud veidral lukuaugumeetodil: otsida saab ainult teatud dokumendiliigiti ja liik tuleb enne määrata. Väikese katsetamisega ilmneb, et kättesaadavad pole isegi kõik need dokumendid, mis linnavalitsuse enda kehtestatud dokumentide loetelu järgi avalikud peaks olema. Seda, milliseid dokumendiliike linnavalitsuses üldse registreeritakse, ei ole võimalik tuvastada, sest teabehalduse kordki ei ole leitav.

Tartu linn on ministeeriumile raporteerinud, et olemas on avaliku valitsemise tegevuskava. Suurepärane, sest siis justkui on olemas arengu nägemus! Tavapäraselt tähendab tegevuskava ka seda, et kava vaadatakse perioodiliselt üle – hinnatakse tehtut ja ajakohastatakse.

Viidatud dokumenti otsides ilmnes, et selle all mõeldakse 2015. aastal E-riigi Akadeemia projekti raames tehtud töödokumenti, mis kunagi hiljem otsustuskogudesse ei jõudnudki ning on siiani kättesaadav vaid Wordi failina veebilehel. Linnasekretär Jüri Mölder vastab sellekohasele küsimusele aga enesekindlalt, et «vaatamata sellele, et tegevuskavas kirjas olevaid tegevusi ei ole uuendatud, on selles sõnastatud põhimõtteid järjekindlalt linnavalitsuse töös rakendatud».

Neid põhimõtteid on muide viis, unarusse jäänud tegevuskava alguses. Kahjuks ei ole see üksiknäide.