Tõnis Lukas (59) teatas pärast pühapäevaseid valimisi võidukalt, et Isamaa on Tartus tagasi. Jah, tema töö on vilja kandnud, sest üle mitme-setme aasta jõuab erakond taas Tartu tüüri juurde. Samas on Lukas juba öelnud, et linnavalitsuse liikmeks ta ei lähe ning jääb kirjandusmuuseumi direktori ametisse. Ja mis põhiline: ta ei ole turist, ta elab siin.