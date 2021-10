Väga harva on juhtunud, et teadlaste silma alla satub rotikuningas ehk sõlmes sabadega rottide kogum, veel haruldasem on elus rotikuningas. Kui Tartu ülikooli loodusmuuseumi selgroogsete kollektsioonide kuraator zooloog Andrei Miljutin kuulis sellisest leiust, katkestas ta Haapsalus oma puhkuse ja sõitis seda uurima.