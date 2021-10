Karl August Hermann: üldlaulupidu tagasi Tartusse aastal 2030!

Helilooja, muusikategelase, ajakirjaniku ja keeleteadlase Karl August Hermanni (1851–1909) sünnist möödus 23. septembril 170 aastat. Suvel ilmus ajakirjas Muusika temaga mõtteline vestlus, kuid selles ei olnud nelja üldlaulupeo üldjuhiga juttu laulupidudest. Nüüd tuleb see teema lugejate ette tema enda toimetatud Postimehes, täpsemalt selle sõsarlehes Tartu Postimees. «Tore, et tartlastel on eraldi leht,» ütles ta algatuseks. «Siin sobib hästi arutleda Tartu kui laulupidude hälli üle.»