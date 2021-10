Jaan Voltri: Süku, Läku või tühjad pihud?

Selline avaldus eeldaks vähemalt 2/3 valijate hääli, Tartus käis valimas umbes 40 000 linnakodanikku. Paraku kogus Eesti 200 Tartus 6404 häält, mis on siiski mõnevõrra vähe selleks, et kõigi tartlaste nimel rääkida. Ja vaevalt et kõik need Eesti 200 poolt hääletanud tulihingelised pargikaitsjad olid. Või polnudki sel uuel erakonnal muud peale pargi programmis?