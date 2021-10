Info, et talle on osaks saanud seekordsete kohalike valimiste üks säravaimaid tulemusi, sai Urmas Klaas Atlantise majas, kus ta pühapäeva õhtul teiste reformierakondlaste seltsis töist pidu pidas. FOTO: Kristjan Teedema

Hiljutistel kohalikel valimistel väga hea tulemuse – 6479 häält – saavutanud Tartu linnapeana ametisse jääva Urmas Klaasi sõnul jätkub südalinna kultuurikeskuse kavandamine plaanipäraselt. Ta lubab, et seejuures võetakse linlaste arvamust kuulda.

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Et senistel võimukõnelustel on koostöövaim olnud väga hea, pole kuigi tõenäoline, et Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja Isamaa kolmikliidu loomine Tartus luhta läheb.