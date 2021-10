Andres Kotsari sõnul on plaanilise statsionaarse ravitöö peatamine möödapääsmatu, olgugi et sellega halveneb teiste patsientide ravile pääsemine. See tähendab, et paljude haiglaravi ootavate inimeste operatsioon, protseduur ja uuringuid lükatakse edasi. Ilma plaanilise töö piiramiseta ei ole võimalik tagada nii tavaravi kui ka intensiivravi Covid-19 patsientidele ja teistele patsientide erakorraliste hospitaliseerimiste puhul. Kotsar kinnitas, et ravitöö piirangud vaadatakse üle kord nädalas.