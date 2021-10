Augustis gaasiplahvatuses kannatada saanud Jaama tänava kortermaja remont veel käib. Ehituse hakul loodeti, et vähemalt osa põlenud püstaku korteritest on septembri lõpuks elamiskõlblikud. Seni pole aga nii kaugele jõutud, et trepikoja elanikud koju naasta saaksid.