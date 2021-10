Tallinnas tehakse praegu viimaseid ettevalmistusi, et avada 22. oktoobril Kumus paljuski Tartuga seotud mahukas näitus «Talomuro ilmaruum. Lõuna-Eesti loojad». Seda saab niisama lihtsalt vaadata, aga võtta vastu ka kui uurimust. Väljapaneku koostajad on seadnud sihiks uurida peamiselt seda, kuidas on Lõuna-Eesti päritolu mõjutanud tuntud kunstnikke ning kuidas avalduvad nende loomingus lõunaeestilikud jooned ja motiivid.