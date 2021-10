Ants Johanson: vabaõhulava linnasüdamesse

Edasi 13.6.1951: «Seni on Tartu linnas veel lahendamata suvemuusika korraldamise küsimus. Praegu korraldatakse vabaõhukontserte Oktoobri puiesteel. Kuid sealsed tingimused ei võimalda kõigil kontserti kuulda – möödasõitvad autod teevad müra ning puudus on ka istekohtadest. Linna täitevkomitee püüdis olukorda lahendada üpris lihtsalt. Tehti ettepanek RT «Vanemuisele» taastada teatri külje all olev plats, ehitada sinna kõlakoda ja hakata andma vabaõhukontserte. Kuid ei arvestatud seda, et mainitud platsi taastamiseks väljaehitamiseks kulub vähemalt paar kuud.»