EKRE viis valimislehe nimetõlke vaidluse riigikohtusse

EKRE taotles vabariigi valimiskomisjonilt (VVK) kuulutada elektroonilise hääletamise korraldamine valimistel seadusvastaseks ning tühistada e-hääletamise tulemused ringkondades, kus on tuvastatud seadusrikkumisi. Valimiskomisjon lükkas kaebuse tagasi. Nüüd pöördus erakond riigikohtusse, et tühistada VVK otsus.

Näiteks on kandidaatide nimekirjas kaebaja Silver Kuusiku nimeks Hõbe Kuusik. Kaebuse järgi on EKRE nimekirjas 110 inimest, keda nimetatud viga puudutab. Valimistel osales sedapuhku 1372 EKRE kandidaati ehk viga puudutab kaheksat protsenti EKRE kandidaatidest, seisab kaebuses.

RIA eemaldas eelmise kolmapäeva õhtuks automaattõlke võimaluse täielikult, seda said kasutajad ise samuti oma Google Chrome’i brauseris välja lülitada. VVK jäi seisukohale, et juhtum ei mõjuta kuidagi e-hääletust ega valijarakenduses kuvatud kandidaatide nimekirja. Jaoskondades kabiinidesse prinditud nimekirjades on õiged nimed, seega see juhtum ei mõjuta ka kuidagi paberhääletust.