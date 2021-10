Vanemuises esietendub tragikomöödia vabadussõjast

Lavastuses rullub lahti lugu sellest, kuidas kohtuvad kaks eri maailma – tänapäev ja maailm saja aasta eest. Vabadussõja viimane soomusrong peatus metsa vahel 1919. aasta sügisel enne rindele jõudmist ja ilmselt unustati sinna võidueufoorias. Nüüd, sada aastat hiljem satuvad sellesse kõrvalisse paika ärihuvidega inimesed. Ajakapsel avaneb ja vabadussõja-aegsed soomusronglased kohtuvad eestlastega aastast 2021.

Uuslavastuse autorit, lavastajat ja muusikalist kujundajat Tiit Palu ajendas seda draamatükki looma ja lavale tooma kasvav vastuolu ideaalide ja reaalse, praktilise elu vahel.

«Tunnen uhkust selle üle, kust me tuleme, ja ebakindlust selle pärast, kuhu oleme teel. Minu jaoks on Eesti ja eesti keel pühad, ja ma ei kavatsegi nõustuda, et selline mõtteviis võiks olla tagurlik või arengut pidurdav. Toon selle lavastuse välja, sest neist asjadest rääkida on tähtis. Teater võimaldab seda teha mitte loosunglikult tõdesid kuulutades, vaid dialoogivormis, kus igal osapoolel on oma tõde ja õigus,» kirjeldas ta.

Lavastuse «Soomusrong nr 7» tegelased on välja mõeldud, kuid esindavad samas äratuntavaid tüüpe. «Ühelt poolt on siin naiskomandör, baltisaksa aadlik, koolipoiss koos emaga ja vabatahtlik soomlane, ning teiselt poolt eluaegne vallavanem, IT-visionäär ja staarajakirjanik. Kui nad omavahel kokku lasta, siis suled lendavad ja fassaadid rebenevad. Alati on hea, kui teater on ka terav ja vaimukas, minu meelest oleme ses mõttes õigel teel,» rääkis Palu.

Teatrisaali kogunenud teatripublikule pakub lavastus kindlasti äratundmist ja mõttekohti. «Metsad ja teadvused on soomusrongidest tulvil, aegajalt me avastame neid endis ja siis on hea need jutud ära rääkida,» mõtiskles Palu.

Tiit Palu toetab lavastuse kunstnikuna Jaanus Laagriküll ja valguskunstnikuna Imbi Mälk. Tragikomöödia toovad publikuni näitlejad Saara Nüganen, Sepo Seeman, Reimo Sagor, Ragne Pekarev, Lena Barbara Luhse, Margus Jaanovits, Andres Mähar, Ken Rüütel.