Seni Tartu linnavolikogus 28 kohta omanud Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide võimuliit on pärast äsjaseid valimisi silmitsi olukorraga, kus mandaate on alles jäänud vaid 24. See tähendab, et vanaviisi jätkata ei saa, ning eile alustatigi läbirääkimisi loomaks kolmikliit, millesse kuuluks ka Isamaa.