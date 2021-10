Loe, millised võimusuhted tekkisid valimistega Tartu- ja Jõgevamaa valdades

Pooltes Tartumaa ja Jõgevamaa omavalitsustes piisab pelgalt valimistulemuste vaatamisest, et näha kuidas jõujooned jaotuvad. Kõige kiiremini moodustus koalitsioon Jõgeva vallas, kus juba valimiste järgsel ööl vastu esmaspäeva hõigati selle koosseis kõva häälega välja. Samas on teises pooles omavalitsustes võimuliidu loomine veel lapsekingades. Nii mõneski paigas võivad otsustajateks osutuda seltskonnad, kes said volikokku vaid ühe või kaks esindajat.