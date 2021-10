Lõppenud valimised andsid taas kinnituse, et üle kolmandiku hääleõiguslikest tartlastest usaldab oma linna tüüri juures Reformierakonda. Selle põhjal võiks väita, et nii on saanud selge lahenduse ka valimiskampaanias kõige põletavamaks kujunenud küsimus südalinna kultuurikeskuse asukohast. Ometi ei andnud valimistulemus päris ühest vastust.